Lisapeatükk Rene Satsi raamatule «Minu Iirimaa». Tants haiglavoodi ümber

Hakkasin parasjagu taskust raamatut välja koukima – mulle oli meelde tulnud, et mul on ju meelelahutus kaasas –, kui minu juurde astus heledate lokkis juuste ja teravate ripsmetega iirlanna, tutvustas ennast doktor Elisabethina ning ütles, et soovib minuga nelja silma all rääkida. Täpselt niimoodi ta ütles: «Ma sooviksin teiega nelja silma all rääkida.» Elisabethist hoomas värskust, ilu ja tarkust, aga nelja silma all rääkimine kõlas haigla kontekstis kurjakuulutavalt. Siirdusime samasse kabinetti, kus mind äsja oli üritatud halal-viisil verest tühjaks lasta.

«Vaata,» alustas ta, kui olin jälle voodil istet võtnud. «Sinu vereanalüüsid paistavad korras olevat ja ka südame esmane kontroll näitab ainult häid tulemusi, aga…» – «Kaua mul aega jäänud on?» katkestasin teda, üritades selle «aga» peale teha närvilist nalja. «Kas üks nädal või kaks? Kas saan veel kunagi näha lapsi, keda mul ei ole?» Arst vaatas mind korraks nõutult, kuid jätkas siis häirimatult. Ta seletas, et üks minu «verenäitaja» tekitab temas kahtlusi. Et mul ei ole mõtet paanitseda ja see pole ilmselt midagi, aga… Tema pikast jutust kerkisid esile sellised tumedad sõnaühendid nagu «tromb südames» ja «võimalik tromb kopsus». Mul voolas vesi ahju, aga samas pidasin ma vajalikuks selgitada: «Kas ma tohin ära rääkida loo selle kohta, mis mul tegelikult viga võib olla?» Elisabeth lubas lahkelt ning ma pajatasin pikalt oma kahtlustest, süüdistades kõikides hädades tooli.

«Järgmiseks saadangi teid röntgenisse. Vaatame, kas leiame mõne vigastuse sellest kukkumisest. Aga ma arvan, et ei leia, ma arvan, et kõik saab korda. Te paistate olevat terve, heade elukommetega, ma vaatasin ennist teie andmeid, teil ei paista esinevat suguvõsas südamepuudulikkust… teie kaal on tervislik…»