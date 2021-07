Mall Hiiemäe uus raamat jutustab kaladest Eesti rahvapärimuses

Mall Hiiemäe kirjutab raamatu eessõnas, et võrreldes sellega, kuidas on rahvapärimuses esindatud linnud ja loomad ning puud ja põõsad, jäävad kalad eluslooduse klassina inimesele kaugeks. «Ennast looduse krooniks pidav inimene on tajunud lindudes sugulust, loomadele omistanud iseenese iseloomujooni, otsinud ning leidnud metsa- ja õuepuudelt tuge. Kaladega on teisiti – nemad on veteriigi elanikud, kohastunud eluks teistsuguses keskkonnas. Kalafauna esindatus folklooris on tagasihoidlikum ja meie hoiak kalade suhtes teistsuguse rõhuasetusega,» sõnas Hiiemäe.