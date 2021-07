Kuhu kadus üürnik?

November-detsember, Bergen & Tornøy saar, Norra. Kirjandusprofessor Nina Wisløff ei armasta avalikke aruteluid, kuid asendab kolleegi ühes väitlusringis. Sõna saades pahvatab naine välja, et kirjandusteadlased võiksid tänu seoste leidmise oskusele olla väga edukad politseiuurijad, ning jõuab sellega meediasse. Peagi saab ta võimaluse oma väidet tõestada, kui haihtub nende üürnik Mari Nilsen. Nina tunneb end vastutavana, kuna käis tal vahetult enne kadumist külas koos oma raseda tütrega, kes oli väga ebaviisakas, avaldades soovi ise majas elada. Samal ajal üritab naine ka endale uut elamispinda leida, kuna maja, kus ta 35 aastat elanud on, jääb ette uuele raudteeliinile.

Viimased krimkad, mis mulle kätte on sattunud, on olnud erakordselt vägivaldsed ning jõhkrad ja «Seitse ust» oli nende kõrval väga värskendav. Kadunud üürnik ei tundunud moonutatud laipade kõrval üldse hirmsana. Nina oli muhe peategelane ning sellest, kuidas pensionile lähenev kirjandusprofessor uurijatööd üritab teha oli päris lõbus lugeda. Arvestades tema sõnavõttu väitlusel ning süütunnet tütre käitumise pärast oli väga usutav, et ta Mari kadumist rahule ei suutnud jätta. Mõne teise amatööruurijaga raamatu puhul hakkab häirima, kuidas too oma nina pidevalt võõrastesse asjadesse topib, siin sobis see kuidagi hästi looga kokku. Kohati oli tunne, et Nina ei jõua kuhugi ning seda kadumist pole võimalik lahendada. Üht-teist ta siiski avastas, aga nagu algajale kohane, eksles ta korduvalt valedel radadel ja eksitas oma tormakate järeldustega ka politseid. Lõpus loksub aga kõik paika. Lahendus lõi mind küll pahviks ning ei olnud sugugi naljakas ega kerge nagu ülejäänud raamat.