VIDEO ⟩ «Minu Setomaa» autor Annela Laaneots räägib salakeelest, mida on tegelikult üsna lihtne ära õppida

«See raamat on lugu sellest, kuidas laveerida mitme armastuse – Setomaa ning seto rahva, oma pere ja väikeste laste ning maailmaparandamise – vahel,» tutvustab Annela oma raamatut. «Kirjutasin nii ülevatel laineharjadel kui ka oigamapanevas kaotusvalus. Samal ajal astun suure sammu isiklikul arenguteel. See on nüüdisaegseim seto lugu – keda ülembsootska valitsemissau kiior on kord puudutanud, see ei muutu enam kunagi endiseks.»