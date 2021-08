Arhitekt Dóra Máté soovitab ajatut teost kõigile, kes on valmis konarlikuks eneseavastuse teekonnaks

Dóra Máté kirjeldab oma muljeid raamatust nii: «Lugedes raamatust rida «Londoni november polegi kuu, vaid hingeseisund» mõtlesin kohe, et see üks lause võtabki suurepäraselt raamatu sisu kokku. Eestis ütleksime pigem «põhjamaa talv polegi aastaaeg, vaid hingeseisund». Suvi on tegus ja täis seiklusi, üllatusi, ootamatuid keerdkäike. Suvi tundub alati liiga lühikesena ning möödub sama kiiresti ja märkamatult nagu meie noorus. Talv seevastu on külm, väga pime ja tundub lõputuna… Sel ajal meenutab enamik inimesi möödunud suve ja loeb päevi järgmiseni. Ja just seda ma sellest raamatust õppisingi! Selle asemel, et raisata oma aega ja mõelda pidevalt sellele, mis oleks võinud olla või mis juhtuks kui…, peaksime elama hetkes, sest elu on see, mis sinuga juhtub, kui oled parajasti hõivatud muude plaanide tegemisega. Soovitan Szerbi ajatut teost kõigile, kes on valmis konarlikuks, üheotsa piletiga eneseavastuse teekonnaks.»