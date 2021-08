Omanäoline raamat näitab, kuidas eestlased enne II maailmasõda Euroopas reisisid

1935, Eesti-Itaalia-Eesti. 24. juulil stardib Tallinnast autobuss Itaaliasse, tehes vahepeatusi ka teistes marsruudile jäävates huvipunktides. Berta Teder on turismireisil koos sõbranna Ursulaga ning talletab vahetud muljed teel olles päevikusse. Kuu aega hiljem on naine kodus tagasi, kaasas unustamatud mälestused kogetust.

Praegu, kui reisimine oli piiratud, on teretulnud kõik raamatud, mis kaugetele maadele viivad. Kes teab, milline on turism tulevikus, aga «Preili Berta Itaalia-reis» pakub pilguheitu minevikku. Huvitav oli lugeda, millised kontrastid on 20. ja 21. sajandi vahel: spetsiaalne reisimiseks ehitatud suur buss oma iseärasustega, näiteks järsul mägiteel pidi reisiseltskond bussi kõrval kõmpima; hotellide kõrval ööbisid osad reisilised vahepeal hoopis sugulaste juures; nüüdseks kadunud vaatamisväärsused. Mõned asjad on ikka muutumatuks ka jäänud. Kõige suurem äratundmisrõõm oli Münchenis ja Veneetsias. Läti-Leedu on sel reisil läbisõidumaad ja muud mainitud paigad on mul veel nägemata. Olen lugenud päris mitut raamatut, kus võetakse ette kellegi kunagine retk ja käiakse samu radu. Päris huvitav oleks selle raamatu teekond aluseks võtta.