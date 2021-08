Kuidas mõtleb inimene, kes on võtnud mitu elu?

Kirjanik ja kriminoloog Christopher Berry-Dee on vestelnud 30 maailma kurikuulsaima sari- ja massimõrvariga rangeima režiimiga vanglates, kus nood surmanuhtluse täideviimist ootasid või eluaegset vanglakaristust kandsid.

Raamatusse koondatud hirmuäratavate lugude detailsed ja faktitruud kirjeldused põhinevad kurjategijatelt võetud intervjuude heli- ja videosalvestistel ning väga põhjalikul uurimistööl. Avanev pilt annab aimu, kuidas mõtleb inimene, kes on võimeline niivõrd elajalikuks julmuseks.

Berry-Dee on tunnustatud ja menukas tõsielul põhinevate krimiraamatute autor ja tuntud telenägu, kelle «Vestlusi sarimõrvaritega» on müüdud üle 100 000 eksemplari. Ta on kirjutanud ka raamatud «Vestlusi naissarimõrvaritega», «Vestlusi psühhopaatide ja metslastega» ning «Koletise», mille põhjal valmis samanimeline film Charlize Theroniga peaosas.