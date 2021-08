Emilia Clarke soovitab: 7 raamatut, mis jõuad enne suve lõppu läbi lugeda

Emilia Clarke ütleb, et jumaldab Lisa Taddeo kirjutisi ja «Kolm naist» on teos, mis lugejat hingepõhjani puudutab. ««Kolm naist» põhineb tõestisündinud lugudel naistest ja nende seksuaalsusest. Murranguline ja sügav!» lubab näitleja.

Lisa Taddeo, «Kolm naist». FOTO: Raamat

2. Madeleine Thien, «Do Not Say We Have Nothing» (Ära ütle, et meil pole midagi)

«Uskumatult kaasahaarav lugu kunsti ja kunstnike võimust Hiina kommunistliku võimu all, see põrkab ühe perekonna pilgu läbi ajas läbi eri põlvkondade. See on ühtaegu isiklik, südamlik ja faktiliselt jahmatav - üks minu kõigi aegade lemmikraamatuid!»

Clarke'i sõnul on see lugu, mis haarab endaga kaasa ja ei lase lahti. «Sa ei suuda seda käest ära panna!» ütleb ta. «See on ühe naise teekond iseendani - pimedus, salapäras ja kõik muu...»

«Taas üks lugemine, mida on võimatu käest panna,» soovitab Clarke. «Sa naerad, siis oled jahmunud, siis seisad silmitsi moraalse segadusega, mis ei jäta sind kuid pärast lugemist, siis nutad. Geniaalne teos!»

Emilia Clark ütleb, et tegu on väga ilusa raamatuga. Kui esialgu tundus see raamat talle leebe, siis hiljem märkas, et arutas oma sõpradega väga pikalt teose tegelaskujude üle. «See käsitleb leina ja armastust ning kirjutamisjõudu sellisel peenel ja nüansirikkal viisil, mis jätab tõeliselt oma jälje.»

«Mulle soovitati seda raamatut, kuna Kreeka tragöödiad on saanud mulle väikestviisi kinnisideeks (jah, see on minu räpane saladus), ja see on kaasaegne Kreeka tragöödia,» tutvustab ta. «Kamila kirjutis on fenomenaalne!»

«See on taas näide minu eelmainitud Kreeka tragöödiate kinnisideest. See on Trooja lugu, aga mitte nii nagu te seda teate, vaid see on naiste vaatenurgast,» tutvustab ta oma soovitust. «Ma jumaldan seda raamatut!»