Ei mõista vaktsiine? 3 raamatut, mis asja selgeks teevad

Tänapäeval on vaktsiinivastastel ühismeedias lihtne jagada väärinfot, mis võib otsustamise vaktsineerimise osas veelgi raskemaks teha. Mis on tõsi ja millist infot uskuda? Miks peaks keegi vaktsiinide kohta üldse valetama? Õnneks on häid raamatuid, mis asja lihtsasti lahti seletavad ja aitavad otsusele jõuda, kuidas enda ja oma pere tervist kaitsta.

Ülar Allas, «Viirused ja vaktsiinid». FOTO: Raamat

Ülar Allas

Kirjastus Paradiis

2021

• Millised on kõige ohtlikumad viirused?

• Miks on vaja igal aastal uut gripivaktsiini?

• Kas vaktsiine peaks kartma või pimesi usaldama?

Neile ja teistele olulistele küsimustele leiate vastused käesolevast teosest.

Viiruste uurimise ja vaktsineerimise ajalugu on kirju nagu põnevusfilm, milles leidub kangelasi ja ohvreid, skandaale ja triumfe. See raamat aitab lugejal mõista viiruste ja vaktsiinide olemust ning saada osa teadusloo valust ja võlust.

Bioloogiadoktor Ülar Allas on riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija. Ta on avaldanud raamatuid ja kirjutanud arvukalt populaarteaduslikke artikleid, mis on võitnud mitmeid auhindu.

Andrea Grignolioc, «Kes kardab vaktsiine?». FOTO: Kirjastus Argo

Andrea Grignolio

Tõlkinud Annika Tedesco

Kirjastus Argo

2020

Vaktsiinidest on saanud omaenda edu ohvrid: praegused lapsevanemad ei ole paljusid haigusi näinud ega nendega koos üles kasvanud. Nende jaoks ei ole vaktsiinide mõju kohta antud lubadused ligilähedaseltki nii veenvad, kui need olid aastakümnete eest. Tulemuseks on valeinfo vohamine ja vaktsiinvälditavate haiguste naasmine.

Andrea Grignolio räägib oma raamatus vaktsineerimisvastase liikumise ajaloost ning peatub poliitilistel, evolutsioonilistel, sotsioloogilistel ja meditsiinilistel mõjudel, mis määravad inimeste suhtumise vaktsiinidesse. Ta vaatleb muutusi arsti ja patsiendi suhetes; uurib, kuidas inimesed riski tajuvad ning lükkab teadusele tuginedes ümber levinumad vaktsineerimismüüdid ja süüdistused.

Raamatus on toodud hulk praktilisi nõuandeid, kuidas eristada ehtsaid eksperte isehakanutest ja korrektset teavet valeinfost. Siit saavad teadus põhist tuge ja nõu perearstid, pedagoogid ja kõik teised, kel on vaja selgitada vaktsiinide kasulikkust ning ümber lükata valeväiteid.

Andrea Grignolio on Itaalia teadlane ja Rooma La Sapienza ülikooli meditsiiniajaloo professor. Ta on avaldanud raamatuid vaktsineerimise ja meditsiiniajaloo teemal ning teeb kaastööd Itaalia ajakirjandusele.

Paul A. Offit, «Saatuslikud valikud». FOTO: Raamat

Paul A. Offit

Tõlkinud Kadri Kõivumägi

Kirjastus Eesti Loodusfoto

2012

Tänu vaktsineerimisele on peaaegu sajaprotsendiliselt vähenenud haigestumus ja suremus 12 ohtlikku nakkushaigusesse. Paradoksaalsel moel on aga vaktsineerimisprogrammid langenud iseenda edu ohvriks. Tänapäeva lapsevanemad ei ole näinud vaktsiinvälditavaid haigusi ega surmajuhte, mistõttu on kerged levima väärarusaamad vaktsiinide vajalikkuse kohta.