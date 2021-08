Ilmus erakordse naise lugu sellest, kuidas ta seitsmekümne kahe päevaga ümber maailma reisis

1888. aastal pakkus ta The New York Worldi peatoimetajale välja idee sõita ümber maailma kiiremini kui Jules Verne’i romaani «Kaheksakümne päevaga ümber maailma» kangelane Phileas Fogg. 1889. aasta novembris, veel ajal, kui naiste reisimisele ilma saatjata vaadati väga pika pilguga, algaski see võidujooks ajaga, millele Ameerikas vaimustusega kaasa elati.