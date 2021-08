TTÜ raamatukogus näeb muinasjuturaamatute unikaalköiteid

Muinasjutt on teadlikult väljamõeldisele rajatud jutustus, mis räägib vastu loogikale, loodusseadustele ja ei hooli kindlast ajaloolisest keskkonnast.

Praegu toimub ühiskonnas suur metsateemaline diskussioon, sest metsa raiutakse hoolimatult palju, unustades sootuks, et mets on elus süsteem, mis vajab tarka ja tähelepanelikku ning hoolivat suhtumist. Eesti- ja väliskirjanduses on märkimisväärne koht metsateemalistel muinasjuttudel. Metsamuinasjutud aitavad meil taas meenutada sidet looduse ja selle olenditega. Näiteks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi loomamuinasjuttu «Reinowadder Rebbane» võib lugeda kui metsaelanikke petva ja ärakasutava rebase lugusid või inimühiskonna allegooriat.