Terapeut Irene Kaljuste soovitab raamatuid, mis aitavad terveneda

«Rännak» on raamat vabadusest. Me kõik tunneme, et sügaval meie sees peitub tohutu vägi. Igatseme seda kogeda, aga miski hoiab meid tagasi. Me igatseme vabaks saada, aga ei tea, kuidas. Sellest raamatust selgub, kuidas.

Baysi ja Billeti «Teadvustamine. Uus vääring» viib taas Rännakule ja purustab piiravad paradigmad, mis on takistanud kogemast piiritut rahulolu. Samm-sammult klaarib praktiline, efektiivne protsessitöö hirmuteadvuse, emotsionaalsed tõkked ja sügavale juurdunud negatiivsed uskumused, mis on ohustanud võimet manifesteerida elutervet küllust. Ainulaadsed ja vabastavad õpetused avavad enda otsatusse võimekusse, juhatades pingutuseta manifesteerima piiramatut küllust karjääris, tervises, suhetes, loovuses – rahaliselt, füüsiliselt, vaimselt – olemise kõikidel tasanditel.

«Laste rännak» on põnev ja innustav käsiraamat lastevanematele ja igaühele, kes hoolib lastest. See pakub praktilisi töövõtteid, kuidas olla lapsele kaaslaseks kaasasündinud geniaalsuse vabastamisel, nii et loomulikud võimed särama löövad ja vaim kõrgustesse tõuseb. Lihtsate, kasutajasõbralike tehnikate abil saab aidata lapsel klaarida nii emotsionaalseid tõkkeid kui ka füüsilisi probleeme. Raamat on täis tegelikust elust võetud lugusid. Lisaks on kirjeldatud kahte täispikkuses rännakuprotsessi, mis mõeldud 5-12-aastastele.