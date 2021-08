Mindset coach Karmo Kivi soovitab raamatut, mis avaldab rikkaks saamise saladuse

Nõuanded, kuidas oma mõtteid suunata

Et saada rikkaks, tasub otsustada, mis on see summa, mida sa soovid. Kivi soovitab mitte mängida väikeste numbritega, sest niisamuti nagu väike lõke annab vähe sooja, toovad väiksed numbrid väikseid mõtteid.

Napoleon Hill, «Mõtlemist muutes rikkaks». FOTO: Raamat

Mõtle, mida sa tahad ja hakka endale ütlema: «Ma olen ülitänulik, et ma olen enesekindel. Ma olen õnnelik ja tänulik, et ma tean, mida ma tahan. Ma olen õnnelik ja tänulik, et minu mõtted loovad minu helget reaalsust.»

Kivi soovitab ka teha eesmärgikaart ning üles kirjutada, mis kuupäevaks sa seda raha tahad ning vaadata seda võimalikult tihti. Ta rõhutab, et kasvada saab vaid see, millele sa annad energiat. Küsi endalt päeva jooksul kümneid kordi, millest sa mõtled, sest siis saad aru, et mõtlesid hoopis puudusest.

Ta sõnab, et kui tegevust ei ole, ei tule ka tulemust. Võib kodus unistada kümnest miljonist, aga kui tegevusse ei liigu, ei teki midagi.

Enesekindluse retsept raamatust «Mõtlemist muutes rikkaks»:

Ma tean, et minu võimuses on saavutada oma elu eesmärk. Seetõttu nõuan endalt järjepidevat, lakkamatut tegutsemist selles suunas. Käesolevalt tõotan, et pühendan ennast sellistele tegevustele.

Ma mõistan, et dominantsed mõtted mu peas väljendavad end lõpuks välispidises füüsilises tegevuses ja samm-sammult muutuvad füüsiliseks reaalsuseks. Seetõttu fokusseerin enda mõtted 30 minutiks päevas sellele, et mõelda, milliseks inimeseks tahan muutuda, luues sellest oma mõistuses täiesti selge vaimse pildi.

Ma tean, et autosugestiooni abil leiab iga minu teadvuses püsivalt hoitud ihalus võimaluse väljendada end läbi praktiliste vahendite, et realiseerida selles peituv objekt. Seetõttu pühendan kümme minutit päevas vajaliku enesekindluse arendamisele.

Ma korrutan iseendale «Ma olen õnnelik ja tänulik, et raha tuleb minuni, ma olen teeninud x suma», sa kogu aeg korrutad seda iseendale, enesekindlus kasvab.

Ma olen kirjalikult sõnastanud oma elu eesmärgi ja ei peatu enne, kui olen saavutanud vajaliku enesekindluse selle saavutamiseks.

Ma tean, et iga varandus ja positsioon kestab kaua vaid siis, kui see on rajatud aususele ja usaldusele. Seetõttu tegelen vaid nende tegevustega, mis toovad kasu kõigile osapooltele. Ma saavutan edu tõmmates ligi vajalikud jõud ning tehes teiste inimestega koostööd. Ma ärgitan teisi teenima, sest mina olen valmis teenima neid. Ma arendan ja kasvatan endas positiivset hoiakut kogu inimkonna suhtes, sest ma tean, et positiivse hoiakuga saavutan ma alati edu. Ma panen teised endasse uskuma, sest ma usun nendesse ja iseendasse. Ma õpin selle retsepti pähe ja hakkan seda iga päev endale ette lugema koos täieliku usuga, et see mõjutab mu mõtteid ja tegevusi nii, et minust saab enesekindel ning edukas inimene.