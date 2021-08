Kaasaegne mõrvamüsteerium kohtub gooti stiilis õudusjutuga

Sapine ja salvava keelega Ursula Smart trügib oma ema raamatuklubi koosviibimisele, mis leiab aset nädalavahetusel üksildases maamajas. Ema ei ole sellest erilises vaimustuses. Nendega liituvad ema parim sõbranna Mirabelle, tädi Charlotte ja Joy, lisaks Bridget koos oma koera härra Bojanglesiga. Mis siis, et «Kadunud» on neil ainuüksi sel aastal juba kolm korda läbi loetud, see üritus annab neile võimaluse linnakärast eemale pääseda ja pisut lõõgastuda. Aga keegi on selles asjas eriarvamusel. Häärberi lähedalt leitakse surnukeha.