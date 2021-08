Eesti keeles ilmus üheks parimaks armastusromaanide autoriks peetud Colleen Hooveri uus teos

Omapäi kasvanud Beyah pärineb vaesest perekonnast, Samson jõukast kodust. Naabritena suve koos veetes avastavad nad, et kui see asjaolu kõrvale jätta, on neil paljutki ühist. Nende kahe vahel tekib pea hetkega tõmme ja side aina tugevneb, aga kuna suve lõpus peavad Beyah ja Samson jätkama elu teine teises riigi otsas, leiavad nad, et õigem on püsida suveromaanile kohaselt madalas vees. Neil pole aimugi, et tulemas on äge põhjahoovus, mis viib mõlema südamed otseteed avamerele.