Karl Martin Sinijärv soovitab raamatut, mis on vabalt ja mõnuga kirjutatud

Minu meelest on «Päikesekiri» Rein Raua seni parim raamat. Kuidagi vabalt ja mõnuga kirjutet ning täpselt nõnda ka loetav. Rein raud ei pea juba ammu kellelegi tõestama oma kirjutamisoskust ega eruditsiooni ning «Päikesekirjas» ta ei tõestagi, ta lihtsalt kasutab neid. Märkamatult ja muhedalt.

Ausalt öeldes mõjub «Päikesekiri» lihtsalt hea raamatuna, mitte ilmtingimata hea Eesti raamatuna. Lugu hakatub Eestist, ent kulgeb edasi peamiselt Venemaal, Hiinas ja Jaapanis, liikudes ka ajas natuke edasi-tagasi. Ajajoone loksutamine mulle üdiselt eriti ei meeldi, aga siin ta ei häirinud. Erilist vajadust ma selle nõksu järele samas ka ei näinud, aastakest paar siia-sinna enam-vähem saja aasta taguses ajas on kaugvaates üsna üks ja seesama.

Ma ei tahaks seda romaani päriselt ajalooliseks põnevikuks liigitada. Ütleks pigem põnev ajalooromaan. Sest toonase ajajärgu jõujooni ja juhtumisi kujutab «Päikesekiri» sootuks uute nurkade alt ning kuivõrd ühtki kultuuritausta üleliia esile ei tooda, usun, et tõlgituna võiks raamat leida tänuliku lugeja mitmel pool maailmas. Üldse tundub, et kõige paremini aetakse Eesti asja siis, kui teda pealtnäha justkui üldse ei aetagi. Selles mõttes on Eesti asi nagu habe.