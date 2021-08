Karl Martin Sinijärv soovitab mõnusat suvist lugemist nii noortele kui nooruslikele

Lembit Uustulnd on merelise taustaga kirjanik ja vähemalt natuke paistab see igast ta raamatust välja. Mõned on muidugi puhta mereraamatud. Ja meenub, et ka vähemalt ühe lasteraamatu on ta varem kirjutanud, kusjuures osalt samade tegelastega.

Lembit Uustulnd, «Operatsioon «Lossivaim»». FOTO: Raamat

Uues lasteraamatus on tegelased muidugi natuke suuremaks kasvanud, lugu ise on meeldivalt ajatu ja kui poleks paari viidet tegevusajale (peaminister Ansip, Krimmi vallutamine), siis võiksid sündmused lugeja poolest toimuda suvalisel selle sajandi hetkel.

Ajatus on lasteraamatu puhul üksnes vooruseks. Kes suudaks öelda, milisel aastakümnel toimub näiteks «Naksitrallide» või «Kunksmoori» tegevus? Ta sünnib lapse jaoks siin ja praegu. Jäätist süüakse alati ja õhupalliga lendavaid nõidu on ka pidevalt kõik kohad täis. Tegelikult tuleb «Operatsioon «Lossivaimu»» lugedes meelde hoopis kolmas klassikaline kodumaine noortepõnevik – Herta Laipaiga «Professor Lillepooli kroonika». Sest nõndasamuti on lasteraamatu puhul kindla peale minekuks ajaloolise ainese kasutamine. Maa-alune käik peab muidugi ka olema, selleta ei saanud isegi Astrid Lindgren.