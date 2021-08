Raamat, millest ajaloohuvilisel on üksjagu õppida

Ma ei tea, kas sinuga on samamoodi, aga mina tunnen Vana-Kreekat palju paremini, kui Vana-Roomat. Kreekas on linnriigid Ateena ja Sparta, jumalate mägi Olümpos, eeposed Odüsseuse merereisidest ja Trooja sõjast, suured kangelased ja veel suuremad kangelasteod. Vana-Roomale mõeldes meenuvad küll vennad Remus ja Romulus, kes hundipiima jõid, ja kuulsad keisrid ning impeerium, aga mis jäi nende vahele? Just sellest «Kapitooliumi emahunt» räägibki. Erinevad lood on kokku seotud loogiliseks tervikuks, kus ajaloosündmuste kõrval saab aimu ka vanade roomlaste kommetest ja mõtteviisist.

Natuke ikka meenusid ajalootunnid ka - need tüütud Puunia sõjad, mis kuidagi meelde ei tahtnud jääda ja hunnik hõime, kelle alasid kaardile tuli märkida. Kuningaid ma ei mäletanud üldse ja seda, et vanaroomlastel oli terve peatüki jagu jumalaid, kes ei olnud lihtsalt teiste nimedega Kreeka jumalate teisikud, sai ka alles nüüd teadvustatud. Igasugused nimed lendasid küll ühest kõrvast sisse ja teisest kohe välja. Neid oli teoses uhkesti, lisaks jumalatele erinevad valitsejad, isad, pojad, sõjamehed, jne. Lisaks isiku- ja kohanimedele on Vana-Rooma ühiskonna mõistmiseks vaja selgeks õppida veel hunnik oskussõnu, näiteks detsemvir, volskid, liktor. Meeldetuletuseks saab alati raamatu lõppu piiluda, kus sõnaseletused peatükkide kaupa välja on toodud. Hoolimata sellest, et raamat on faktitihe, ei ole ta kuiv, vaid mõnus kiire ja ladus lugemine, sest Gasparov oskab väga hästi väheste sõnadega olulise välja tuua.