Kes vastutab rämpskirjanduse eest?

Kräppinfo, desinfo, rämpskirjandus - kas ja kuivõrd palju peaks raamatukogu andma nõu raamatute sisu usaldusväärsuse osas ajal, mil ilmub palju nn lameda maa teooriale, esoteerikale põhinevat kirjandust? Milline on kirjastaja vastutus kahtlase teemakäsitluse avaldamisel? Milline on raamatukaupluste vastutus selle turundamisel? Kust läheb sõnavabaduse piir ja piir inimese elu ja tervise ohtu seadmisel?

Arvamusfestival on kohtumispaik. Sündmus toob 2013. aastast augusti teisel nädalavahetusel Paidesse kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et luua tasakaaluka arutelu abil paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast. Festival on külastajatele tasuta.