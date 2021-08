Stephen King lubab koroonaviirusest raamatu kirjutada

Stephen King räägib saates, et vaktsiinist või maskist keeldumine ei ole isikliku vabaduse küsimus. Ta võrdleb maskita käimist sellega, kui keegi paneb kaubanduskeskuses suitsu ette ja puhub teistele suitsu näkku. Seetõttu avaldab ta Twitteris sageli vaktsiini ja nakkusoku kohta teavet, et inimesed saaksid aru, kui oluline oma tervisekäitumisega kaitsta ühiskonna nõrgemaid liikmeid.

Internet on Kingi sõnul õnnistus ja õnnetus ühtaegu, sest kuigi meil on väärt info vaid hiirekliki kaugusel, on sama kerge sattuda ka väärinfo otsa. Näiteks nägi ta hiljuti ühismeedias kellegi postitust, milles väideti, et Bill Gates jälgib meie kõigi asukohta ja sensorid asuvad rehvide ventiilides. Selleks soovitas kirjutaja «antennid» ära lõigata.