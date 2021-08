Korrastusekspert Marie Kondo soovitab raamatut, mis õpetab elama täie südamega

Mõnda aega tagasi õnnestus Marie Kondol Elizabeth Gilbertiga ka kohtuda. «Ta oli nii tasane ja tema silmad kiirgasid nii tugevat valgust, et ma tundsin, et ta pole päris tavaline inimene,» meenutas ta.

Elizabeth Gilberti raamat «Suur võluvägi» viib lugeja imede- ja rõõmuküllasesse maailma. Kohta, kus sünnib looming. Gilberti raamatud on pakkunud tiivustust ja turgutust igas eas ja igal elualal tegutsevatele inimestele. Selles raamatus tutvustab kirjanik oma loomeprotsessi ja jagab teraseid mõtteid loomingulisuse kohta. Ta arutleb sellise salapärase nähtuse üle nagu inspiratsioon ja julgustab lugejaid minema sinna, kuhu uudishimu neid kannab, ületama oma hirme, et tegeleda sellega, mida kõige rohkem armastame. Gilbert näitab, et loominguline elu pole üksnes kunstnike või kirjanike privileeg, vaid midagi, mis on kättesaadav kõigile. Ta arutleb, mida teha ja kuidas käituda, et saaksime elada loominguliselt, olgu siis meie sooviks raamatut kirjutada või maalida, mõni oma ammune unistus teoks teha või lihtsalt igapäevaellu rohkem ärksust ja kirge tuua.