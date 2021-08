Soovitused, kuidas mantraid oma ellu rakendada

Üheks tähtsamaks hingekujundamise vahendiks on inimkeele teatud häälikjärjestuste toime. Raamatus on toodud 22 saksakeelset mantrat koos nende kasutamise juhendiga. Kuigi mantrad on tõlgitud ka eesti keelde, on neid soovitav kasutada originaalkeeles. Iga praktiseerija, kes järgib raamatus toodud juhendeid, saab kogeda mantrate õnnistusrikast mõju, tuues enda ellu üha rohkem valgust, jõudu ning kaitset.