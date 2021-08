6 vahvat lasteraamatut, mille abil asuda tasapisi kooliellu sisse elama

Timo Parvela, «Ella ja sõbrad distantsõppel». FOTO: Raamat

Timo Parvela

Illustreerinud Anni Nykänen

Tõlkinud Kadi-Riin Haasma

Kirjastus Hea Lugu

2021

Ella õpetaja otsustab võtta osa televisiooni talendivõistlusest Harakas. Ella ja ta klassikaaslased ei usu, et õpetaja talent – õpetamine – eriti menukas võiks olla. Samas aga tahavad nad üle kõige, et õpetaja võidaks ning plaanivad teda aidata. Lapsed kandideerivad samuti saatesse, et õpetajale finaalis meelega kaotada. Siis aga tuleb kuri viirus, mis õpetaja ja lapsed kaugkooli sunnib ning talendivõistluse katkestab.

Ellast ja ta sõpradest on ilmunud eesti keeles üle kümne lustaka raamatu.

***

Kadri Hinrikus, «Elevant». FOTO: Raamat

Kadri Hinrikus

Illustreerinud Kadi Kurema

Kirjastus Tammerraamat

2021

Kärdile tundub, et ta ei kuulu õieti kuhugi. Suhted klassikaaslastega ei taha kuidagi laabuda. Küll narritakse teda või pilgatakse, et ta oskab õpetaja küsimustele vastata. Parem pole olukord ka kodus. Nimelt ei meeldi tüdruku isale see, et Kärt armastab kangesti lugeda ja kirjutada. Ta arvab, et Kärt peaks pigem arvutamist ja arvutiasju õppima. Ka emale ei tasu tüdrukul oma muredest väga rääkida, kuna see paneb ta ainult nutma ja ahastama.

Aga just siis, kui on olnud kõige hullem koolipäev üldse, tutvub Kärt särtsaka horvaadi tüdruku Lucijaga, kes aitab Kärdil näha, et on kohti, kuhu on just temasugust tüdrukut väga vaja.

***

Simon James Green, «Riley elu. Algaja õnn». FOTO: Raamat

Simon James Green

Illustreerinud Aleksei Bitskoff

Tõlkinud Mario Pulver

Kirjastus Rahva Raamat

2021

Ema viib kümneaastase Riley lõbustusparki, kus poiss otsustab madaam Olga ennustajatelki külastada. Tolmuses telgis tabab teda aevastus, mis tati kõikjale laiali paiskab. Abivalmilt otsustab poiss määrdunud kristallkuuli puhastada, aga lõhub selle kogemata ära. Madaam Olga vihastab ja paneb poisile needuse peale. Mida rohkem äpardusi Rileyl juhtub, seda kindlamalt ta usub, et needus töötab. Kuidas sellest lahti saada?

***

David Walliams , «Maailma halvimad õpetajad». FOTO: Raamat

David Walliams

Illustreerinud Tony Ross

Tõlkinud Maria Lepik

Kirjastus Tänapäev

2021

Koomiku ja kirjaniku David Walliamsi teravapilgulised ja humoorikad lastraamatud on nii laste kui täiskasvanud lugejate austuse mitmel pool maailmas auga ära teeninud. Alates 2014. aastast, mil eesti keeles ilmus tema esimene raamat «Gängstamemm», on meie lugejail olnud võimalik emakeeles tutvust teha kaheksa Walliamsi teosega. Kui oma eelmisel aastal ilmunud raamatus «Maailma halvimad lapsed» (2020) tõi ta esile vastikuimad jõnglased, siis nüüd ei pääse tema kriitilise pilgu alt õpetajad. Härra Kumm, kes kogu südamest vihkab palle, raamatukoguhoidja preili Klants, kes üle kõige armastab trahve teha, ning armastajapaar härra ja proua Turteltuvi, kes ei suuda kuidagi lõpetada oma tunnetest rääkimist, on vaid mõned, kelle kirjanik fookusesse võtab.

***

Jenny Jägerfeld , «Minu suurejooneline elu». FOTO: Raamat

Jenny Jägerfeld

Tõlkinud Kadi-Riin Haasma

Kirjastus Varrak

2020

12-aastane Sigge kolib koos ema ja õdede-vendadega vanaema juurde elama. Kuna eelmises koolis pole poisil kuigivõrd hästi läinud, näeb ta kolimises võimalust luua endale suurejooneline elu. Sigge seab eesmärgiks saada oma kuuenda kooliaastani jäänud 60 päevaga nii enesekindlaks kui vähegi võimalik, et olla siis uues koolis populaarne ja leida palju sõpru. Selleks viib ta läbi internetiuuringu ning koostab enamlevinud soovitustest nimekirja, mida punkthaaval täide viima asub. Paraku aga on elu miskit muud kui soovitused netiportaalides ning õige pea satub Sigge olukordadesse, mida ta ette kujutadagi ei osanud.

***

Rob Harrell, «Vidusilm». FOTO: Raamat

Rob Harrell

Illustreerinud Rob Harrell

Tõlkinud Piret Orav

Kirjastus Hea Lugu

2021

Seitsmendasse klassi minevale Ross Maloyle meeldib üle kõige joonistada koomikseid Bätnotsist, vaprast imeseast, kel õnnestub kõik maailma probleemid lahendada, veeta aega oma sõprade Abby ja Isaaciga ning unistada imeilusast ja lahkest klassiõest Sarah’st. Siis aga avastatakse poisil agressiivne silmavähk ning tema päevadesse hakkavad kuuluma ka kiiritusravi, silmakreem ning kartus pimedaks jääda.