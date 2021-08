Ilmus raamat Soome endisest presidendist Tarja Halonenist, kes on alati seisnud demokraatia eest

«Paljud aktiivsed kodanikud justkui pressivad ühiskonda paremaks, ehkki teavad, et nad ei jõua kunagi nende muutuste vilju maitsta. Kuid seda tööd tehaksegi järgmiste põlvkondade jaoks. Et neil oleks pisut kergem.»

Soome on üks maailma jõukamaid, võrdõiguslikumaid ja õnnelikumaid maid. Õnn ei ole aga tekkinud iseenesest. Selleks oli vaja inimesi, kes hoolitsesid küla orbude, vanamemmede ja imikute eest. Kelle arvates oli vale, et ümbruskonna prügikastides külmusid mehed surnuks või et vähemusi võis karistamatult togida.