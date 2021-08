Mitte nii müstiline Vormsi

Minu Vormsi on kodutütarde sügislaager ja geopeituse tiir ümber saare aprillikuises lumetormis. Kõik kohustuslikud vaatamisväärsused on ammu nähtud, ainult jäätee kogemust puudub. Raamatu kirjelduses lubab autor Väinamere Twin Peaksi, lugusid ja saladusi. Ma seda sarja ise küll näinud pole, aga olen kuulnud, et see on tulvil põnevust ja müstikat. Seletamatut on selles raamatus küll üsna napilt. Paralleelid, kuidas saarel pole asjad nii nagu esmalt näib, ei olnud piisavalt veenvad. Üht-teist uut sain küll saare kohta teada. Raamatus on loodust, ajalugu, elu, surma, poliitikat, kaks nõida. Barbi Pilvre Vormsi on ajaloovaimustus, kasside taevas ja lõputu remont.

Mulle ei sobinud kohe üldse Barbi Pilvre kirjutamisstiil. Häirisid kordamised ja laused stiilis «sellest kirjutab hiljem», «sellest juba kirjutasin enne». See ei olnud nii pikk raamat, et samu lugusid mitu korda lugeda. Lisaks on alguses pikalt Vormsi ajaloost, aga see jäi kuidagi kuivaks ja igavaks. Paar põnevat fakti jäi ikka ka meelde, eriti kui eri paigust on saarerahvas kokku tulnud - ümberasustatud venelastest polnud mul aimugi. Autori eeltöö on põhjalik ja allikad on raamatu lõpus ka välja toodud, kui tekib huvi saarest põhjalikumalt lugeda. Selle asemel, et saare ajalugu oma kogemustega põimida, on eraldi peatükid ajaloost ja peatükid tema enda elust. Tegelasi on väga palju, fakte ja nimesid on palju, aga sisu jäi enamjaolt pinnapealseks. Seetõttu tuli üllatusena, kui surm pisara silma võttis. See oli küll ainus emotsioon, mida raamat pakkus. Vormsit oli küll, aga seda «minu»-osa jäi väheks.