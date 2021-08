Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis aitab inimsuhted lahti mõtestada

«Oleme ära unustanud ühe lihtsaima reegli - millele keskendud, see tuleb sinu ellu. Kui ühe keskmise tavalise inimese käest küsida, kuidas tal läheb, siis palju suurema tõenäosusega räägib ta sellest, mis on halvasti ja ebaõiglane, kui seda, mis on päriselt hästi. Maailm aga kaldubki sinu uskumuste suunas ja nii kutsudki oma ellu sarnaseid negatiivseid kogemusi,» räägib Kivistik ja lisab, et raamat tuletab meelde ühe väga olulise osa elust, alati keskendu sellele, mida oma ellu soovid ja jälgi, kuidas kõik tasapisi lahti rullub. Kõik asjad, mida sa koged, tulevad sinu ellu, kuna oled ise oma mõtteis neid kutsunud.

Ka suhted lapse ja vanema vahel võetakse luubi alla. Parim, mida lapsevanem saab teha, on mõista, et tema järeltulija on võimas looja, kes on tulnud siia maisesse ilma innuga. Kivistik nendib, et vanematel kipub tihti olema oma nägemus, sest neil on kogemustepagas, mille põhjal otsuseid langetatakse. Kõige suurem kasu aga on siis, kui lapsevanem toetab lapse enda sisemise juhtimissüsteemi arenemist. Probleemid tekivad, kui lapsevanemad ei mõista oma lapsi, aga see tekib omakorda selle tõttu, et vanem ei mõista tegelikult iseennast.