Just see on imede valem, mille abil suurmehed on oma unistused täitnud

Usk on tabamatu. Elrod tõdeb, et seda on raske tekitada, sest definitsiooni järgi ei vaja usk tõestust. Sestap tundubki see käsitamatu, võib-olla isegi ebausaldusväärne. Inimesed räägivad usust sageli mõne soovimatu asjaga seoses. Meile öeldakse: «Lihtsalt usu, et see kohutav lugu juhtus põhjusega». Või: «Usu asjade paranemisse.» Niisugune usk võib korraks tuju parandada.

«Mina räägin teistsugusest usust. Räägin usust sinu võimaluste kontekstis: sinu võimest ületada mistahes ebaõnne ning saata korda käegakatsutavaid mõõdetavaid imesid. Kuid ka see tundub esmapilgul kättesaamatu ja mitte eriti usaldusväärne. Usk eeldab meie tüüpilisest skeptilisest loomusest ära pööramist. Tuleb möönda, et vankumatu usk, mis on pool imede valemit, pole sugugi loomulik. Inimesed ei sünni vankumatu usuga. See pole loomupärane. See pole tunnetuslik. Vastupidi, see on loodud teadliku otsusega ning seda hoitakse sihilikult alal. Iga käegakatsutav mõõdetav ime saab alguse kellegi usust selle võimalikkusesse. Usku aitab säilitada jätkuv erakordne pingutus, kuni ime saab teoks, võtku see kui kaua tahes. Üks otsuse vankumatut usku säilitada eelis on selle võime igasugune negatiivne sisekõne ümber pöörata ning pääseda ligi meelelaadile, mis on enamikule kättesaamatu,» kirjutab Elrod.