Kas hakata juhiks? See raamat annab mõtteainet

«Belbini teejuht» selgitab, et kui vastate enamikule neist küsimustest eitavalt, tuleks endalt küsida, kas te ikka tahate juhi kohale kandideerida. Milleks lasta end rebida ära millegi meeldiva juurest selleks, et töötada asjadega, mille vastu teil huvi pole? Oluline on teha seda, mis teile sobib. Kui peate juhiks saama, ei langeta valikut kokkuvõttes teie. Valiku teeb keegi teine, kes pakub teile seda tööd. Eeldatavalt valitakse teid üksnes sellepärast, et olete nende arvates sobiv ja teil on eeldusi juhiks saada. Teie oma arusaam teie oskustest muutub tähtsusetuks: teid hindavad teised.

«Belbini teejuhis» on välja toodud, et head juhid ei mõtle üksnes ärilistele saavutustele, vaid ka meeskonda moodustavatele inimestele ja sellele, kuidas nende võimed kõige paremini kasutada. Sellega kaasneb terve hulk küsimusi: kas juhid peaksid kõige eest vastutama või tuleks vastutust jagada või delegeerid? Võttes arvesse, et ülesanded tuleb täita, kas meetodid ja kord peaksid olema täpselt määratud või võiks lubada mõningases ulatuses vabadusi? Kõigepealt peab mõistma, et kõigi tööde delegeerimine ülesannetena piirab nii teie kui ka meeskonna haaret. Seega on oluline mitte delegeerida üksnes ülesannet, vaid mõelda, kas on võimalik delegeerida ka vastutust.