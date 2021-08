Ilmus raamat Paide Teatri üleskutsel peetud kõnedest Eesti tuleviku teemadel

Eesti taasiseseisvumisest möödub augustikuus 30 aastat. Aastakümneid unistatud vabadusest on saanud reaalsus, ent see sunnib meid ühtlasi pidevalt küsima, kuhu ja kuidas edasi. 33 Eesti inimest - presidendist aasta põllumeheni ja kirikuõpetajast suurettevõtjani - pidasid 2021. aasta maikuus Paide Teatri üleskutsel Paide keskväljakul kõne, milles otsisid Eestile sihti ja suunda. Need kõned ei vasta küsimusele «Kas me sellist Eestit tahtsimegi?», vaid võtavad visandada 33 võimalikku tulevikku, 33 rada, mida mööda minema hakata. Need rajad suubuvad üksteisesse ja algavad üksteisest, ristuvad ja lõikuvad ja täpselt niimoodi on nad selle raamatu kaante vahele koondatud.