Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat annab nõu, kuidas päevadesse õnnehetki tuua

Kuidas olla õnnelikum?

Naera. Lase rõõm endas valla. Tee rumalusi, tee totraid nägusid, lõkerda naerda valju hääle ja suure suuga. Kuku pikali ja hoia kõhust kinni, naera nii tugevalt.

Hüppa keset tänavat. Tantsi keset elutuba. Laula valju häälega. Naerata võõrale. Tee komplimente. Saa kontakti oma sisemise lapsega ja mängi temaga. Osta jäätist ja söö seda pargipingil. Osta burgerit ja söö seda nii nagu nooruspõlves – pool nägu kastet täis.

Lase vabaks need piirangud, reeglid, hirmud ja maskid. Ole vaba, austa iseennast, armasta end just sellisena nagu sa oled ja ära muutu, et teistele meeldida. Ole just täpselt selline nagu sa oled, et saaksid meeldida õigetele inimestele.

Leia enda kõrvale keegi, kelle jaoks sa oled ilus kogu komplektina. Kes naudib Sinu iga tuju, keharakku, silmavaadet ja harjumust. Kelle jaoks ei pea Sa tingimustele vastama, vaid saad lõdvestuda kogu oma täiuslikkusesse. Sest jah, Sa oled täiuslik.

«Aga stopp! Enne kui sellist inimest väljastpoolt otsid, hakka ise enda jaoks selleks. Naudi iseennast, ole enda suurim fänn. Austa, armasta ja imetle end. Sest – sa oled ilus! Ja koge, kui võimas, suur ja kõikehõlmav on see õnnehetk, kui ennast tõeliselt armastad,» soovitab Dalí Getter Karat

Rohkem õnnehetki päevadesse

Dalí Getter Karat selgitab, et õnnehetk on see, kui tõmmata piltlikult öeldes juhe seinast, lülitada telefon välja ning jätta kogu «vajalik» kõrvale, heita hoopis võrkkiike lebama ja lihtsalt olla. Kui võrkkiike pole, siis sobib ka murule pikali heitmine või diivanisse vajumine. Peaasi, et saaks olla mõnusalt ja mugavalt, tunda soojust ja hubasust, vaadata taevasse ning jälgida pilvede liikumist, püüda leida nendest erinevaid loomakujutisi, nautida üle taeva lendavate lindude liuglemist ja lasta päikesel end paitada.

«Vahet ei ole, kui palju tegemist vajavaid asju on, õnn on selles hetkes iseendale puhkuse lubamine, maailmast välja lülitumine ja rahulolu, mis voolab südamesse nagu laine mererannale. Tingimusteta puhkus, kasvõi viieks minutiks, et siis tavarutiini naasta ja neid lõppematuid vajalikke toimetusi edasi teha,» soovitab ta aja maha võtta.

Dalí Getter Karati 5 mõtet õnnest

1. Mündil on alati kaks poolt, sa võid näha millegi puudust ja samal ajal sa võid näha millegi küllust

2. Ka kõige pimedamas vangikongis võib inimene olla väga õnnelik, sest kõik algab temast.

3. Inimesed tunnevad end õnnelikuna, kui nad tajuvad, et nende elu on tähendusrikas.

4. Õnn on otsus ja valik. Õnn ei käi nii, et ühe korra valid ja peaksid kogu aeg õnnelik olema. Nagu ka meie päevad koosnevad väikestest hetkedest, koosneb ka meie õnn väikestest hetkedest. Need väiksed hetked ongi need, kus oled valinud teadlikult positiivse poole.