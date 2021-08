«Noh, kihlatud võime ikka olla!» ehk kuidas öelda ei

Kevadest oli märkamatult suvi saanud ning nii Nick ja Evan kui ka Jordan olid ikka veel pildil. Kui mõtlesime kurvale tõsiasjale, et meie turistiviisad olid lõppemas ja pidime juba pooleteise kuu pärast tagasi Eestisse lendama, otsustasime oma viimastest nädalatest Floridas võtta veel, mis võtta annab.

Kerli Kirch Schneider, «Minu Florida». FOTO: Raamat

«Mis oleks, kui korraldaks peikadele mõisas uhke jaanipeo?» pani Katsi ühel juunikuu pärastlõunal ette.

«Šašlõkist ja kartulisalatist ei ütleks küll ära,» kiitsin õe mõtte heaks.

«Mina ei julge küll siia kedagi kutsuda. Mis mulje teile endale jääks, kui mingid kolm tšikki elavad t a s u t a sellises mõisas?» närveeris Manna, keda meie majaperemehe Lataka kohatu armastusavaldus endiselt piinas.

«Mina mõtleks, et tegemist on usaldusväärsete inimestega, keda julgetakse oma kassi ja koera eest hoolitsema ja kodu valvama paluda,» vastasin naiivselt ega suutnud uskuda, et keegi meist halvasti mõelda võiks.

«Kas sa päriselt arvad, et Jordan, Nick ja Evan ei hakka peale seda külaskäiku kahtlustama, et me oleme Ida-Euroopa prostituudid, kelle elu eesmärk on Ameerika vanamehi ümber sõrme keerata?»

«Aga me ju ei ole!» ei osanud ma midagi targemat vastata.

«Ei ole jah, aga enamik inimesi usub, et tasuta lõunaid pole olemas.»

«Jah, Manna jutus on point,» hüppas ka Katsi vestlusesse. «Aga mina usun, et nad tunnevad meid juba nii hästi, et meid hoorade kategooriasse ei liigita.»

Sõnasõda lõppes 2 : 1 minu ja Katsi kasuks ning 23. juuni õhtupoolikul ilmusidki kõik kolm peigmeest mõisasse kohale. Jordan oli kõvas vähemuses, olles ainuke Florida ülikooli esindaja ja korporatsioonikutt, mistõttu suhtusid Gainesville’i päriselanikud Nick ja Evan temasse algul üsna vaenulikult, eeldades, et tegemist on rikaste vanemate ärahellitatud võsukesega, kes pole elus millegi nimel pingutama pidanud.

Kummalisel kombel liitis aga jaanipidu kõik noormehed öö jooksul ühte ning hommikuks olid väga erinevatest isiksustest lausa sõbramehed saanud. Algul arvasime, et selle uue liidu taga oli Russki Standart, millega lahkete võõrustajatena terve öö külaliste pitse täitsime. Hiljem aga saime Jordanilt ülevaate poiste vahel toimunud huvitavast vestlusest. Mannal oli õigus olnud – selgus, et nii Nick kui Steve kahtlustasid, et me saabusime Floridasse lehekülje russianmailorder.com kaudu. «Ei ole võimalik, et nad elavad sellises uhkes häärberis tasuta, ilma mingeid teeneid vastu pakkumata,» olid Nick ja Evan oma peas meie mainet õõnestanud.