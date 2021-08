Kuidas sarimõrvar Harvey Louis Carignan 15-aastase Kathy endaga kaasa viis

Võigaste sündmuste jada sai alguse 1973. aasta 1. mail ajalehes Seattle Times ilmunud tööpakkumiskuulutusest. Kohalikus bensiinijaamas vajati töötajat. Kuulutus jäi silma 15-aastasele Kathy Sue Millerile. Tüdruk otsis tööd oma kallimale Mark Walkerile. Kui Kathy järgmisel hommikul kuulutuses antud numbrile helistas, tärkas temas huvi, kui telefonile vastanud mees teatas, et otsib tüdrukuid. Kathy andis talle oma aadressi ja telefoninumbri ning nad leppisid kokku, et kohtuvad pärast tundide lõppu. Mees pidi Seattle’is Searsi hoone ees tüdruku peale võtma ning sõidutama ta bensiinijaama töösooviavaldust täitma.

Kathy ema muutus murelikuks. Teda ei vaimustanud sugugi see, et tütar oli andnud telefoninumbri võõrale inimesele ja ka töövestluse korraldamise viis tegi ta rahutuks. Naisele ei meeldinud mõte, et Kathy istub võhivõõra inimese autosse. Ema oli lugenud hiljutist artiklit pöidlaküüdiga sõitnud Laura Brockist, kes oli vägistatud ja mõrvatud.