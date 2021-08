Lihtsuses peitub võlu ehk kuidas saada elu taas enda kontrolli alla

Minimalism seisneb teadlikumas elamises. See tähendab anda elule luba kulgeda nutikamalt, mitte raskemalt. See tähendab kõige vabastamist, mis teid enam ei teeni, olgu see siis segadus teie köögis või meeles. See tähendab võtta ühendust sellega, mida pead väärtuslikuks, ja selle ümber elu loomist.