Vanemad alati ei märkagi, kui kergelt käib lapse tundemaailma purustamine

Ilmselt soovivad kõik head lapsevanemad, et nende laps oleks õnnelik. Psühhoterapeut Philippa Perry tõdeb oma Heliose kirjastatud raamatus «Raamat, mida su vanemad võinuks lugeda», et kõik tunded tulevad ja lähevad, õnn ei ole erand. Perry selgitab, et kui oleksid kogu aeg õnnelik, siis sa ilmselt ei teakski seda, kuna sul poleks teisi tundeid, millega seda võrrelda. Selleks, et laps õnnelik oleks, tuleks vanematel aktsepteerida kõiki ta tujusid ja aspekte, milles lapse maailmataju avaldub.