Karl Martin Sinijärv soovitab argitraagilist artiklikogumikku

Eriti tore, kui autoriks on kirjanik. Teatava regulaarsusega arvamuslugude avaldamisel on alati see nõks juures, et ka parimatel ei tule alati tähtajaks parimat mõtet pähe, kirjutada ent tuleb. Kirjanikul on siinkohal teatav eelis – kirjanik suudab verbaalses mõttes vajadusel ka kivist vett välja väänata ning luua ka keskpärase mõtte baasil nauditava tulemuse. Olgu või sõnastuslikust vaatenurgast. See «mitte mis, vaid kuidas» on kirjutamise juures oluline osaoskus. Nõnda on alati sula rõõm lugeda näiteks Mihkel Muti või Jaak Jõerüüdi kirjutisi. Isegi kui nad parajasti kõige säravamast või originaalsemast ideest ei lähtu, valdavad nad taustu ja vormistavad võluva lugemise. Jüri Kolk näikse samasse kildkonda kuuluvat – oma parimatel hetkedel on ta vaimustav ja nõrgematel lehekülgedel leiab ta ikka mõne kavala konksu või elulise seiga, mille abil jutt maitsvaks küpsetada. Soovitan lugeda ja teha kena ränd läbi kümne hiljutise aasta tekstide.