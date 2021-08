Kuidas Kihnu Virve sünnipäeval Vahur Kersna saapad täis oksendati

Mare Mätas, «Minu Kihnu. Külas või külata». FOTO: Raamat

Küsimusele, miks Virve on 21. sajandi staar, on mul vastus olemas. Käin Virvel sageli külas ja arutame asju, kuulan tema meenutusi ja järeldusi pikast elust ning soove tähelepanelikult. Kord rääkis Virve mulle oma suurest soovist või õigemini murest, et mis pärast tema surma saab: kas ta pääseb ikka Kihnu muuseumi kuulsuste tuppa, kus on eksponeeritud Theodor Saar, Peeter Rooslaid ja Marina Rooslaid? Kuna mina töötan suure osa ajast giidina, mõtlesin iga kord, kui järjekordse rühmaga sinna ruumi astusin, et kuhu ometi Virve panna. Mõtlesin ja mõtlesin. Rääkisin murest kunstnikust sõbrale Jaak Visnapile. Tema ütles, et siin muud head lahendust pole, kui Virve tuleb panna lakke. Nojah, nali naljaks, kuid see mure painas mind edasi, kuni tegin endale tähtsa avastuse: Virve ei peagi olema seal toas, kus on 20. sajandi staarid, tema on ju 21. sajandi staar! Tema on oma enneolematu kuulsuse saavutanud just praegusel sajandil, seega on küsimus eraldi toas, kui mitte keskuses või ausambas.

Minu mälestused Virvest ja tema perest algavad 20. sajandist. Ka meie perede vahel on põlvkondade pikkune side: Põlde Marta oli sündinud 1928. aastal nagu Virvegi ning oli Kihnu koolis Virve pinginaaber ja südamesõbranna, sellest ajast jäid head suhted kogu eluks. Virve värvikas natuur figureeris ikka siin ja seal. Ühelt poolt oli tema elu raske ja elumuresid palju, teisalt tegi talle suurt rõõmu laval esinemine. Igal võimalusel osales ta Kihnu rahvamaja estraadistseenides ja komöödiasketšides. Eks annet ole tal tõesti, etendused olid külarahva meelest naljakad ka.

Üks Virve tragöödiaid oli tütar Hilja mootorrattaõnnetus. See juhtus kord talvel ülemere trahteris Kuld Lõvis kõrtsipeol käies. Õnnetuse tulemusel jäi Hilja vaevu ellu ja oli pikalt voodihaige ning tal olid hilisemad tõsised tervisemured. Virve kasvatas Hilja kaht kooliikka jõudnud tütart Rainat ja Reenat, seepärast on nad teda alati austavalt emaks kutsunud. Virve noorim tütar Urve on Rainast vahest seitse aastat vanem, nii et need kolm tüdrukut kasvasid Virve hoole all üles nagu õed. Selle ülimusikaalse pere värvikas tegelane oli ka Virve mees Jaenka, kes aeg-ajalt lõõtsa välja võttis. Virve tagasivaade oma üle 60 aasta kestnud abielule pole kuigi positiivne ja kirjelduste põhjal võib seda tema poolt nähtuna käsitleda kui ebaõnnestunud kooselu täis pettumusi, petmist ja vägivalda, millest räägib mitu viimase aja laulugi. Tütretütred arvavad siiski, et Virve liialdab ja Jaenkal polnud viga midagi.