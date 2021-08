«Kas Londoni auahnete seltskonna-mammade jaoks saab olla suuremat väljakutset kui üks vallaline hertsog?»

Seevastu on Daphnel nüüd, mil hertsog ise on ta ihaldusväärseks kuulutanud, hiilgav võimalus meelitada äärmiselt väärikate kosilaste pilke.

Ballisaali säras koos valssi tantsides on aga üha keerulisem meeles pidada, et kuramaaž on pelk teesklus ning ühtäkki taipab Daphne, et on rabavasse hertsogisse päriselt armumas.