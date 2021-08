Liivi Muuseumi kirjandusfestival vaatab nüüdiskirjandusega tõtt

Meelis Friedenthali jutukogumik «Kõik äratatakse ellu» kujutab elutunnetust, mis tänapäeva inimese jaoks on üpris ootamatu. Friedenthal on süüvinud varauusaegsete inimeste maailmapilti ning annab seda edasi ehmatava usutavusega. Tema lugudes elavad inimestega kõrvuti erinevad deemonid ning leiavad aset uskumatud metamorfoosid. Kirjanikega vestlevad Mari Niitra ja Mihkel Kunnus.

Festivalile eelneb kl 12 Berit Kaschani kirjutamise töötuba, vajalik on etteregistreerimine. Lastele on sisse seatud lugemis- ja tegeluspesa. Kohapeal töötab puhvet, õhtuks köetakse suitsusauna ning soovi korral on võimalik muuseumi territooriumil telkida. Festival toimub Kultuurkapitali toetusel ja on tasuta, järgitakse külastajate turvalisuse nõudeid. Kohale palutakse tulla tervena ja olla valmis seda ka tõendama.