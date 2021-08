Tom Walsberg annab nõu, kuidas elada hirmuvabalt

Elutervel pohhuistil on oma hirmudest kama kaks

Kui hirm tuleb peale, siis eluterve pohhuist pigem tegutseb ja pärast kahetseb, kui jätab midagi lihtsalt hirmu pärast tegemata.

Eluterve pohhuistil on pohlad ebamugavuse tundest. Ta teab, et peaaegu kõikide uute asjade proovimine on pisut ebamugav. Kui ta käituks oma ebamugavustunde järgi, siis ta ei prooviks kunagi midagi uut.

Eluterve pohhuist teab, et kõige rohkem ägedaid asju jääb maailmas tegemata kartuses, et äkki mul on pisut piinlik või tsipa ebamugav. Tal on piinlikkusest ja ebamugavusest täitsa savi.

Elutervel pohhuistil on oma hirmudest täiesti suva. Ta teab, et see, mida ta kõige rohkem teha kardab, on tavaliselt just see, mida ta kõige enam vajab.

Eluterve pohhuist teab, et elu on nagu tromboon. Kui ta midagi sisse ei puhu, siis midagi välja ei tule.

Kui eluterve pohhuist näeb peol sümpaatset tüdrukut, siis tal on suva, mida see tüdruk temast arvab. Ta loeb 5-4-3-2-1, astub ligi ja ütleb neiule ausalt, mis tal parajasti pähe tuleb.

Elutervel pohhuistil on suva, kui keegi tema mõtteid ja ideid kasutab. Ta teab, et jagatud teadmised on korrutatud teadmised.

Lugu sellest, kuidas eluterve pohhuist saunas käis

Eluterve pohhuist läks sauna. Kuna ta tuli maalt ja seljas olid suvalised mustad riided, siis saunamees eeldas, et tal pappi ei ole ja ei pööranud talle üldse tähelepanu, visates talle lihtsalt rätiku. Ometigi kui pohhuist saunast lahkus jättis ta saunamehele korraliku taskuraha.

Järgmisel nädalal läks eluterve pohhuist jälle sauna ja seekord kohtles saunamees teda nagu kuningat. Massaažid-värgid. Eeterlikud õlid. Mullivesi. Vihtlemine. Lootes saada jälle head tippi.