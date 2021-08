Peale meheloomist mõtiskles jumal, et suudab paremini ja tegi naise

Väeline naine on jumaliku loomingu kauneim meistritöö. Kuidas aga elada oma elu selliseks, et jumalik läte naises ei kuivaks, et sära aastatega ei tuhmuks, vaid väge tuleks vanusega juurde? Et sellest väest saaks toitu enesehinnang, mis on kõikide suhete aluseks? Selline elu on kunst.

Naise süvamaailma allhoovuseid, mis juhivad ta mõtlemist, tundmusi ja käitumist, võib kutsuda naise arhetüüpideks. Eluterved arhetüübid muudavad naise väeliseks, variarhetüübid kahandavad ta väetiks.

Arhetüübid – Tütarlaps, Armastaja, Perenaine ja Kuninganna – avalduvad naise elu erinevates tahkudes. Tütarlaps toob naise ellu emotsionaalsuse, elurõõmu, mängu ja liikuvuse, tantsu ja spordi. Sensuaalse Armastaja abil astub naine füüsilisse kontakti mehega. Perenaine kannab naise elus hoolt tema perekondlike suhete, koduhoiu, puhtuse ja enda sisemise maailma hoidmise eest. Kuninganna ilmneb suhetes välismaailmaga, oma väärtuse teadmises ning oma seisukohtade selges ja julges avaldamises.

Arhetüüpide palett on igal naisel sünnihetkel olemas, see on justkui tema Ürgnaise kood, mis peaks tagama täisverelise elu. Paraku juhtub elu käigus sageli, et naine hälbib elutervetest arhetüüpidest variarhetüüpide küüsi. Temas on eluterve arhetüübi energiat kas liiga vähe või vastupidi, liiga palju.

Mis on need põhjused, miks naine kaotab kontakti väeliste arhetüüpidega? Milliseid arhetüüpe mehed suhetes naistega otsivad? Milliseid arhetüüpe vajab naine suhete õnnestumiseks? Millised variarhetüübid toovad garanteeritult kinnijäämise negatiivsetesse emotsioonidesse?

«Naiseks olemise kunst» viib lugeja naise psüühika inglite ja deemonite – arhetüüpide ja variarhetüüpide – juurde. Lootuses, et varjupoolte teadvustamise ja elutervete arhetüüpide väljendamise kaudu saab naine uurida end uuest vaatevinklist ja parema kunstilise tulemuse nimel ehk muuta oma elu.

Raamatu süvapsühholoogiline sisu on esitatud erakordselt lihtsalt ja selgelt ning see on põnev lugemistükk neilegi, kes akadeemilisest psühholoogiast kauge kaarega mööda käivad. Katrin Saali Saul on suurepärane jutustaja, tema mahlakas keel ja võrratud kujundid avavad naise hingeelu salasoppe sügavamalt kui keegi eales varem on suutnud teha.

Igaühel on siit midagi võtta. See on suurepärane käsiraamat naistele, kes on parasjagu iseendaga vaenujalal või vajavad suhete klaarimise õpetust, rõõmuks neile, kes eluga kenasti hakkama saavad, kuid vajavad juurde vürtsi ja värvi. Asendamatu teejuht meestele, kes soovivad oma mõistatuslikku Muusat paremini tundma õppida.