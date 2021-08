Heida pilk 1930ndate Viljandi suvitusmeeleollu ja seltskonnaellu

Eerika pani käe ümber Ami piha ja õpetas õelikult: «Las mässab. Las kratsib pealegi meid see sisemine kuri kass. See kuidagi nagu ongi õige ja hea!»

«Raisatud suvi» kuulub sarja «Suvitusromaan». See on kirjastuse Hea Lugu ajaviitekirjanduse sari eesti autorite teostest. Kahe ilmasõja vahel, kui leidus juba neid, kes said endale pikemat jõudeolekut lubada, ilmus Eestis hulk suvitusromaane. Siis aga muutusid nii puhkus kui tunded tükiks ajaks liiga kerglasteks teemadeks. Nüüd tahame elada aeglasemalt. Ehk on käes ka aeg uute suvitusromaanide loomiseks ja vanade meenutuseks? Samas sarjas on juba ilmunud Margus Luige «Sulnis Saara», Aliis Jõe «Unustamatu Ööbiku villa», Valev Uibopuu «Võõras kodu» ja Ketlin Priilinna «Stockholmi sündroom».