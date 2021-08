«Olin parajasti kaheksateist. Ma ei saanud aru, miks kõik kogu aeg seksiga ei tegele»

«Mis tüüp?»

«Ta oli äsja siin,» ütlen ma. «See pidi olema tema, ta tuli koos tüdrukuga vannitoast ja nad naersid. Ta läks minu arust välja suitsu tegema.»

Ühiselamu elanike eesotsas viin nõiajahi pidajad tänavale, et jälitada väljamõeldud meest, aga kaotan jälgede segamise vastu kiiresti huvi, kui näen Joeli, kes otsib meie pidu. Joel on Põhja-Londonis tuntud südametemurdja, ta on juudi verd Warren Beatty, juuksed geeliga püsti aetud ja näol aknearmid, ta on äärelinna Danny Zuko. Pakun talle suitsu ja me hakkame otsekohe amelema, nagu räägiksime niisama Londoni ühistranspordist. Kulgeme tagasi korterisse, kus saan nautida teiste silme all Joeliga miilustamist, mille eest teenin ammu unustatud Jooksupoisiga võrreldes kindlasti paar plusspunkti juurde. Mind teeb kurvaks vaid see, et ma ei saa enam vannituba vallutada, sest seal tungleb Hayley koos peast soojade «Vaikse tunnistaja» kriminalistidega, kes tõmbavad peole pidurit, üritades kindlaks teha, kes ja kuidas tegi dušikabiini katki. Otsin parajasti uut peidukohta, kui kaunis blondiin Christine (kui Joel oli Danny, siis see oli tema paariline Sandy) avaldab soovi korraks Joeliga rääkida. Lasen neil lahkelt seda teha, sest nagu öeldakse: kui sa tahad kedagi panna, lase ta vabaks.

Saan Laureniga uueks suitsupausiks kokku, nüüd teeme juba Mayfairsi.

«Kooli ajal olid nad paar,» ütleb Lauren. «Neil käis kõik üles-alla, intensiivne suhe.»

«Ahah,» ütlen ma.

Vaatan toa teise otsa ja näen Christine’i ja Joeli käest kinni lahkumas. Joel lehvitab mulle vabanduse palumiseks.

«Tšau,» loen ta huultelt välja.

Lauren on emolauljaga hõivatud ja nad räägivad kitarririffidest. See on kindel märk, et Lauren kavatseb seksida. Kell on peaaegu neli ja ma pean kahe tunni pärast üles tõusma, et minna Bond Streetile tööle. Olen peenes kingapoes müügiassistent, mulle makstakse ostude pealt üks protsent, millest ilmajäämist ei saa ma endale lubada. Lähen vaatama, kas mõnes hämaras toas leidub magamiseks vaibatükike, enda rõõmuks avastan tühja üheinimesevoodi ja panen äratuse kella kuueks.

Kahe tunni pärast ärkan kõige jubedama pohmelliga, mis mul elu sees on olnud. Ajus on tunne, nagu oleks see pahupidi pööratud, silmad on ripsmetušist kinni kleepunud ja mu hingeõhk haiseb nii, nagu oleks mõni Sauvignoni kaaninud rott öösel mu suhu hiilinud, ära surnud ja lagunema hakanud. Heidan pilgu allapoole, näen pruuni Topshopi miniseelikut, paljaid jalgu ja kõrge säärega mereröövlisaapaid. Mulle tuleb meelde, et ma ei võtnud eile tööriideid kaasa.

«Hayley,» kähistan ma ja tonksan teda suure varbaga. Ta magab džemprite kuhjas minu kõrval põrandal. «Hayley, mul on vaja sult kleiti laenata. Lihtsalt mingit musta kleiti. Ma toon selle täna hiljem tagasi.»

«Sa oled minu voodis,» ütleb ta otse. «Sa ei olnud öösel nõus sealt ära tulema.»

«Vabandust,» vastan ma.

«Ja Lauren ütles, et sina tegid dušikabiini katki,» pomiseb ta džemprite sisse. Ma ei ütle midagi, lähen vaikselt ära ja kahetsen, et olin paari tunni eest olnud nii altruistlik, et ei lugenud kaanest kaaneni läbi padja alt leitud märkmikku Hayley hädiste luuletustega.

«Sa näed välja nagu kodutu,» uratab mulle nõia näoga ülemus Mary, kui astun poe uksest sisse. «Sa haised ka nagu kodutu. Mine alla lattu,» ütleb ta ja rehmab tõrjuvalt, nagu ajaks kärbest minema. «Sind ei või täna klientide juurde lasta.»

Kui jõuan õhtul koju pärast elu kõige pikemat tööpäeva, login Facebooki sisse, et saada fotoülevaade eelmisel ööl tehtud kahjust. Esimene asi mu kodulehel on Laureni tohutu suurte alukate lähifoto, mille Hayley on üles laadinud albumisse «Kaotatud asjad». Kõik peol käinud on täägitud. Pildi allkiri on lühike: «KELLE ALUKAD NEED ON?»