Ilmar Tomuski ingliskeelne lasteraamat «Kõik emad on head» on sel nädalavahetusel Kindle’i poes tasuta allalaetav

Raamat on Marikesest, kes on pisike tüdruk ja jääb kohe pärast sündimist võõraste tädide kasvatada. Mõne aasta pärast saab ta endale uue ema, kes teda armastab ja kes teeb kõik, et Marike oleks õnnelik. Marike saab alati kõik, mis tal vaja on. Kui kätte jõuab esimene koolipäev, tahab tüdruk, et see oleks tema elu kõige toredam päev. Ometi juhtub midagi, mis selle päeva ära rikub.

Ilmar Tomuski sõnul on lastele oluline rääkida, et pered võivad olla erinevad – see võib olla ühe või kahe vanemaga, sind võivad kasvatada su oma vanemad või kasuvanemad. «Lapsele on oluline teada, et teda väärtustatakse ja armastatakse. See ongi peamine sõnum. Kui suured inimesed kipuvad paljusid teemasid üle dramatiseerima, siis lapsed oskavad rõõmustada ka väikeste asjade üle. Marikese-raamatus osatakse rõõmu tunda moosisaia või pulgakommi üle; see, kui sa ei saa osta kõike, mida poes müüakse, ei tähenda, et sa oleksid halb laps või et sind ei armastata,» selgitab Tomusk.