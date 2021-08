Mineviku eest pole pääsu ei meil endil ega lastel

Mainitud vähestest näidetest enim võib meile jalgu jääda just see, mida meiega jagati, kui olime lapsed. Kui me ei vaata tagasi ajale, mil meid endid alles kasvatati, ja tollest ajast pärandiks saadud kogemusele, võib just seesama minevik meile kaikaiks kodarais saada. Ehk oled märganud end ütlemas midagi laadis «avasin suu ja rääkisin justnagu oma ema sõnadega». Kui need olid sõnad, mis tekitasid sinus turvalise tunde, et oled tahetud ja armastatud, on ilmselt kõik korras. Tihti aga võivad need olla sõnad, mis tekitasid sootuks vastupidiseid tundeid.