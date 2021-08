Jaan Rannapi 90. sünnipäeva puhul saavad kaks lasteraamatut uue kuue

Jaan Rannap, «Jänese mängutoos». Illusteerijaks ja küljendajaks varemgi lasteraamatuid kirjutanud Kertu Sillaste. FOTO: Loovhoog

Eesõna raamatule «Jänese mängutoos»

Jaanika Palm

Tore, et hoiad käes Jaan Rannapi raamatut «Jänese mängutoos», jutukogu, mis ilmus esimest korda üle 20 aasta tagasi. Siia on kogutud põnevad lood, mis jutustavad nii laste, loomade kui ka erinevate asjade seiklustest. Võid kohata pastakat, keda alles taltsutada tuleb, kirvest, kes otsustab suvesoojaga ametit vahetada, trammivagunit, kes ülepeakaela armub, ja paljusid teisi. Olenemata sellest, kelle seiklustest autor räägib, on ta Sulle ridade vahele ka ühtteist kõrva taha panekuks ära peitnud.

Raamatu autor Jaan Rannap sündis 90 aastat tagasi, 3. septembril 1931. Kui ta alles laps oli, meeldisid talle igasugused seiklused, eriti looduses matkamine ja selle ilu nautimine, sport, eriti kergejõustik, milles sai iseenda ja sõpradega jõudu katsuda, ja muusika, eriti viiulimäng, mis kaunite helidega hinge toitis. Kui Jaan Rannap suuremaks kasvas ja juba raamatuid kirjutama hakkas, pani ta alguses paberile peamiselt poisstegelastega naljakaid koolilugusid. Kindlasti on Sinu vanemad või vanavanemad neid raamatuid lugenud ja omaette kõva häälega naernud. Niivõrd värvikate tegelastega, lustakad ja üllatavad on raamatud «Salu Juhan ja ta sõbrad» (1964) ning «Agu Sihvka annab aru» (1973).

Jaan Rannap on mitmekordne kergejõustikumeister. Sportlasena teadis ta väga hästi, millist tahtekindlust ja hoolsat treenimist on vaja, et püstitatud eesmärkideni jõuda. Oma kaasahaaravates spordilugudes («Kukepoks» 1979, «Spordilood» 1996) näitab Rannap hästi, et saavutuste puhul, olgu need siis sportlikud või mõnes muus vallas, on olulisem kui miski muu usk iseendasse ja lootus eesmärgid teoks teha. Ka oma suurest looduse- ja loomaarmastusest on Rannapil valminud mitu raamatut. Ehk oled juba jõudnud lugeda ahvipoiss Topi seiklustest (1970) või tuletõrjekoer Nublust (1972), kloonitud nelja nimega koera seiklustest (2004) või sellest, kuidas proua Vaider hiirekullipoja suureks kasvatab (2011).

Looduse ja inimese suhetest rääkivates raamatutes toob Rannap esile, et inimesel on vastutus looduse ja loomade hea käekäigu ees ning iseenda hüvede nimel ei tohiks loodust ohvriks tuua. Kokku on Jaan Rannapi sulest ilmunud üle 40 raamatu. Paljusid neist loetakse ikka ja jälle, sest kirjanikul on, mida öelda. Astu julgelt seiklustele vastu, sea eesmärke ja tegutse nende täitmise nimel ning hooli oma kaaslastest ja loodusest – Rannapi loomingust paistvad sõnumid ei aegu.

Jaan Rannap, «Topi». Illustreerija Ed Labetski, küljendaja Markus Tõnisson. FOTO: Loovhoog

Eessõna raamatule «Topi»