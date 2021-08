Kuidas elada endale ja mitte teistele?

Glennon Doyle, «Taltsutamatu». FOTO: Raamat

Usaldusest ja naiseks saamisest

«Taltsutamatu» on sütitav äratushüüd lahutusejärgsest navigeerimisest, uue kärgpere moodustumisest ja tõdemisest, et ühe perekonna haavatavus või tugevus sõltub iga liikme võimest tuua nähtavale enda aus mina. Kuidas hakata ennast usaldama, osata seada piire, sõlmida rahu oma kehaga, austada oma viha ja südamevalu ning lubada endale kõige ehedamaid ja metsikumaid instinkte, et saada naiseks, kes võib viimaks endale otsa vaadata ja öelda: siin ma olen.

Õpetab naiseks olemise kohta rohkem kui arvata oskad

Sandra Raju on öelnud: «Luban, et «Taltsutamatu» õpetab sulle enda kohta rohkem, kui eales arvata oskad. Igal emotsioonil on oma funktsioon, igal murel on lahendus. Raamat esitab küsimusi, mida on keeruline ignoreerida ja aitab vaadata endale silma ning öelda – me suudame teha raskeid asju!»

«Mõni raamat raputab su läbi, teine poeb südamesse. «Taltsutamatu» teeb samaaegselt mõlemat,» kommenteeris raamatut Brené Brown.