Kui oled rahul sellega, kes sa oled, ei pea sa teistele oma väärtust tõestama

Ego tahab kiitust ja avaldada teistele muljet

Shetty selgitab, et me näeme tohutut vaeva, et lihvida maailmale esitletava mina väljanägemist. Kui end riidesse paneme ja korda sätime, siis seetõttu, et tahame tunda end mugavalt ja kohaselt, ja isegi seetõttu, et hindame kõrgelt teatud riiete värvi ja stiili. Aga ego tahab enamat – see tahab, et pandaks tähele, kuidas me välja näeme, suurt reaktsiooni, kiitust. See leiab teistele mulje avaldamisest enesekindlust ja rõõmu.

Ühel meemil kujutatakse Warren Buffettit ja Bill Gatesi kõrvuti seismas. Pilditekstil on kirjas: «162 miljardit dollarit ühel fotol ja näha pole ühtegi Gucci püksirihma.»

«Mul ei ole midagi Gucci püksirihmade vastu, kuid asja iva on, et kui sa oled rahul sellega, kes sa oled, ei ole sul tarvis kellelegi teisele oma väärtust tõestada,» toob Shetty välja.

Ta soovitab vaadelda erinevusi enda ja oma avaliku isiksuse vahel, mõtle valikutest, mida teed, kui oled üksi, kui ei ole kedagi, kes annab sulle hinnanguid, ja kui ei ole kedagi, kellele püüad muljet avaldada.

Ainult sina üksi tead, kas otsustad mediteerida või Netflixi vaadata, teha uinak või minna jooksma, kanda dressipükse või disainriideid. Ainult sina üksi tead, kas sööd salatit või terve paki küpsiseid. Mõtiskle selle mina üle, kes ilmub välja, kui läheduses ei ole kedagi teist, kellele muljet avaldada, kellel pole sulle midagi pakkuda. See aitab heita pilgu sellele, kes sa tõeliselt oled. Nagu öeldakse aforismis «Sa oled sina ise siis, kui keegi sind ei jälgi».

Jay Shetty, «Mõtle nagu munk». FOTO: Raamat

Ego teeb meist valetajad

Shetty kirjutab ka, et mõnikord näeb ego teistele mulje jätmiseks nii kõvasti vaeva, et ei piirdu vaid enese ülespuhumisega. See ajendab meid valetama, ja vastu- pidiselt loodetule, näitab kogu pingutus meid lõpuks halvas valguses. Ühes Jimmy Kimmeli saates «Lie Witness News», kus intervjueeritakse juhuslikke inimesi tänaval, saadeti võttemeeskond Coachella muusika- festivalile küsima inimestelt, kes festivalipaika kõndisid, mida nad arvavad täiesti väljamõeldud bändidest. Intervjueerija ütleb kahele noorele naisele: «Üks minu selle aasta lemmikbände on Dr. Schlomo and the GI Clinic».»

«Jaa, nad on alati hämmastavad,» vastab üks naistest.

«Jaa, ma ootan tõesti põnevusega, et neid laval näha,» lisab teine.

«Ma arvan, et see on üks bände, kes saab laval olema tõeliselt suurepärane.»

«Kas te nägite, kui nad mängisid Lollapaloozal?»

«Ei, ei näinud. Mul on nii kahju.»

Seejärel küsib intervjueerija kolme inimese rühmalt: «Kas Obesity Epidemic tekitab teis samasugust elevust nagu minus?»

Üks meestest vastab entusiastlikult: «Mulle lihtsalt meeldib kogu nende stiil, kogu nende žanr on suurepärane. Nad on umbes nagu innovaatilised ja nad on uued.»

Shetty selgitab, et ego januneb tunnustuse, vastuvõetud olemise, kiituse järele; olla õige, olla enamat, teha teisi maha, tõsta meid kõrgele. Ego ei taha olla parem. See tahab, et seda nähtaks paremana. Kui blufime end läbi elu, teeseldes, et oleme keegi, kes me ei ole, näeme lõpuks välja hullemad, kui päriselt oleme.

Proovi seda: ego ümberkujundamine

Ole tähelepanelik võimaluste suhtes oma egost lahti öelda ning reageerida läbimõeldult ja produktiivselt.