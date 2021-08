Eesti Lastekirjanduse Keskuses on ainulaadne Põhjamaade mütoloogia teemaline tegelusnäitus

Näituse idee autor on Islandi kirjanik ja illustraator Kristin Ragna Gunnarsdóttir. See tutvustab läbi mänguliste tegevuste iidseid Põhjamaade muistendeid ja muinasjutte ning tänapäevaseid raamatulugusid. Nii näevad külastajad, millistes rahvajuttudes peituvad tänapäeval Skandinaavias populaarsete lastejuttude juured. Islandilt alguse saanud näitus on varem rännanud Leedus ja Lätis ning igas riigis on see avatud erinäolises ja uues kuues. Nii ka Eestis, kus lisaks mütoloogilistele Põhjala kangelastele kõneldakse meie koduste rahvajuttude tegelastest.