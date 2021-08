«Iial ei või teada, mis juhtub, kui suurtest kõrgustest alla kukkuda»

«Mis su nimi on, kullake?»

Mul on kaela ümber lahas.

Kellegi käsi katsub mu pead, õrnalt, kiirelt.

Ma olen elus. See on tegelikult täitsa üllatav.

«Just nii. Tee silmad lahti. Vaata nüüd minu poole. Vaata mind. Oskad oma nime öelda?»

Ma tahan rääkida, teen suu lahti, aga hääl on summutatud ja mõttetu. Ma olen vist keelde hammustanud. Mul on suu verd täis, see on soe ja maitseb raua järele. Ma ei saa liigutada.

«Me tõstame su nüüd selgroogu toetavale lauale, selge? Sul on võib-olla natuke aega ebamugav, aga ma annan sulle valu vastu morfiini.» Mehe hääl on rahulik, tasane, nagu see oleks maailma kõige tavalisem asi – lebada katkisena betoonil ja vaadata öisesse taevasse. Tahaksin naerda. Ma tahaksin talle öelda, kui tobe see kõik on, et ma siin olen. Aga miski ei toimi nii, nagu toimima peaks.

Mehe nägu kaob vaateväljast. Minu kohal kõrgub neoonvestis naine, kelle tumedad lokkis juuksed on hobusesabasse seotud, ta laseb mulle taskulambiga järsult valgust silma ja vaatab mind eemalviibiva huviga, nagu oleksin ma mõni eksemplar, mitte inimene.

«Kas paneme tilguti külge?»

Ma tahaksin rääkida, aga valu jalgades juhib mu tähelepanu kõrvale. Jeesus, mõtlen ma, aga sõnad ei tule vist välja.

«Arvukad luumurrud. Pupillid on normis ja reageerivad. Vererõhk 90/60. Tal vedas, et varikatust tabas. Diivanile kukkuda pole kuigi tõenäoline… Aga need verevalumid on küll kahtlased.» Tunnen külma õhku kõhu peal, soojade sõrmede kerget puudutust… «Sisemine verejooks?»

«Kas meil on vaja teist meeskonda?»

«Kas te võiksite tahapoole astuda, härra? Päris eemale?»

Teise mehe hääl. «Ma tulin välja suitsetama ja ta kukkus mulle otse rõdule, kurat. Pidi mulle äärepealt selga sadama.»

«Aga näete siis, teil vedas. Ei sadanud.»

«Ma pidin end surnuks ehmatama. Ei oska ju oodata, et taevast inimesi sajab. Vaadake seda lavatsit. Ma ostsin selle Conranist, 800 naela. Kas ma saan kindlustuselt selle tagasi?»

Väike paus.

«Eks te küsige neilt. Teate, laske neil siis juba oma rõdu verest puhastamine ka kinni maksta. Kuidas tundub?»

Esimese mehe pilk libiseb kolleegile. Aeg liigatab, mina koos sellega. Kas ma kukkusin katuselt alla? Mu nägu on märg ja ma saan kusagilt eemalt aru, et hakkan vabisema.

«Ta läheb šokki, Sam…»

Kusagil allpool libiseb lahti kaubiku uks. Pagar? Seejärel hakkab laud mu all liikuma ning järsku valu valu valu – kõik läheb mustaks.