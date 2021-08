Kuidas koerad mõtlevad? Siin on spikker, kuidas oma lemmikut mõista

Hannah Molloy, «Kuidas koerad mõtlevad». FOTO: Koolibri

Raamatus on lahti seletatud üle 80 koerte levinuma käitumismustri. Antakse näpunäiteid, kuidas lahendada jõuvabade meetoditega erinevaid käitumisprobleeme ning tagada koerale hea tervis ja õnnelik elu.

«Kui õpid kord koerte kehakeelt lugema, ei lülita sa seda oskust iial välja,» ütleb autor Hannah Molloy. «Pärast selle raamatu lugemist märkad, et koerad «lobisevad» iga päev. Loodan, et see raamat nakatab sindki koeravaatluse pisikuga, õpid oma koera värske pilguga vaatama, teda veelgi rohkem armastama ja temalt iga päev midagi uut õppima. Ehkki sellest raamatust leiad tõelise koerte kehakeele entsüklopeedia, mille õigsust võivad kinnitada maailma juhtivad koerafännid, ei lakka vähemalt mina endalt iial küsimast: «Mida mu koer küll mõtleb?».»

Hannah Molloy on koerte käitumisspetsialist, kes tegutsenud sellel alal üle 15 aasta. Tal on magistrikraad loomade käitumise erialal, ta esineb regulaarselt BBC raadiosaadetes, on auhinnatud loengupidaja ning juhib kahte koertekooli.

***

Õpi mõtlema nagu koer

Katkend raamatust «Kuidas koerad mõtlevad. Mõistev omanik - õnnelik koer»

Koolibri 2021

Selleks, et mõista, mida su koer teatud ajahetkel mõtleb, tuleb esmalt aru saada, kuidas koerad üldse mõtlevad; eriti aga sellest, kuidas nad tajuvad ümbritsevat maailma, kuidas suhtlevad ning millised baasinstinktid ja protsessid nende käitumist eelkõige mõjutavad.

Kuidas koerad suhtlevad

Koerad räägivad pidevalt inimeste ja teiste koertega kehahoiaku, liigutuste, helide ja lõhnade abil – ehkki me seda sageli ei märka. Selleks, et saada tõeliseks koerasõbraks, ja mõista, kuidas koerad mõtlevad, tuleb esmalt õppida tähele panema signaale, mida nad edastavad kehaasendite ja helidega, ning avastada, millist ülisuurt rolli mängivad nende maailmas lõhnad.

Kehakeel

Meie, koerakeele fännid, analüüsime pidevalt, kuidas koer seisab, mida teeb tema saba, kuidas näevad välja tema silmad, kõrvad, suu ja nii edasi. Iga kehaosa on justkui üks «täht» koera kehakeeles; koos moodustavad need poosi ehk «sõna», mida koer antud hetkel öelda soovib. Üksteisele järgnev kehaasendite jada moodustab aga tervikliku «lause». Selles raamatus on kirjeldatud paljusid erinevaid kehaasendeid, mis aitavad sul mõista, mida koer just «lausus». Peatükkidest «Koeravaatlus edasijõudnutele» leiad aga näpunäiteid, kuidas lugeda pikemaid ja keerukamaid lauseid. Alguses on kõige olulisem lihtsalt jälgida koera kehaosi, ilma seda infot koheselt analüüsida püüdmata. Iga vihje on osa keerukamast loost.

Keha

Kas koera keha ning poos on lõdvestunud ja vaba või on tema lihased pinges ja asend jäik? Kas koer teeb ennast pigem suuremaks või väiksemaks? Kas keharaskus on esikäppadel, tagakäppadel või ühtlaselt jaotunud? Ka turris karv võib reeta füüsilist või emotsionaalset pinget. Alustuseks püüa mitte liigselt eeldada: ennast selili keeranud koer võib olla nii sõbralikult meelestatud kui ka hirmul (vt lk 32–33).

Kõrvad

Kõrvade asend näitab, kus suunas koera mõtted liiguvad. Ettepoole kikkis kõrvad viitavad sellele, et looma tähelepanu on suunatud tema ees olevale; tahapoole lidus kõrvad võivad tähendada, et koer sooviks taganeda. Kui üks kõrv on keeratud ette- ja teine tahapoole, kuulatab koer mitmest allikast tulevat heli ja võib olla ametis otsuse langetamisega, samas kui ludus «lennukitiivad» viitavad sellele, et koer kaitseb oma territooriumi või mingit eset.

Nägu

Kas näed koera näolihaseid? Kas need on pinges või lõdvestunud? Kas kulm on pingsalt kortsus?

Kuidas koerad suhtlevad

Silmad

Vaata koera silmi: kas need on punnis ja «kurjad» või mandlikujulised ja «sõbralikud». Kas ta pilgutab silmi või vahib ainiti ühte punkti? Kas pupillid on laienenud või ahenenud? Kas näed koera silmavalgeid? Millele looma pilk on fokusseeritud?

Suu

Kas koera suu on avatud ja ta hingeldab, või on see suletud? Kui kaugele keel ripub ja kas selle alumine osa tundub laiem kui ülemine? Kas näed vaevata koera hambaid? Kui koer tõstab ülahuult, et hambaid näidata, või hingeldab paljastatud hammastega, on tal selleks põhjust – ta tõenäoliselt hoiatab, et sa ta rahule jätaksid.

Saba

Saba liputamine ei tähenda alati rõõmu. Sabal on mitmeid funktsioone, muu hulgas ka suhtlemine: jalge vahele tõmmatud või istumise alla pandud saba reedab ärevust. Jälgi, kui kõrgel on koera saba, kui kiiresti see liigub ja kas see on lõdvestunud või pinges. Rohkem infot saba kohta leiad lk 18–19.